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Крими

Ремарке на камион се запали на АМ „Тракия“, движението се регулира от полиция

Недялко Тенев

Два екипа на пожарната са изпратени на място, няма пострадали

Ремарке на товарен автомобил се е запалило днес на АМ „Тракия“ в посока София.

Сигналът за инцидента е получен около 11:30 часа, като произшествието е станало в района на 185-ия километър на автомагистралата.

На място са изпратени два екипа на пожарната, които са успели да овладеят огъня.

При инцидента няма пострадали.

Към момента движението в района се регулира от полицейски служители на място.

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