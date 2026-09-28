Ремарке на камион се запали на АМ „Тракия“, движението се регулира от полиция
Два екипа на пожарната са изпратени на място, няма пострадали
Ремарке на товарен автомобил се е запалило днес на АМ „Тракия“ в посока София.
Сигналът за инцидента е получен около 11:30 часа, като произшествието е станало в района на 185-ия километър на автомагистралата.
На място са изпратени два екипа на пожарната, които са успели да овладеят огъня.
При инцидента няма пострадали.
Към момента движението в района се регулира от полицейски служители на място.