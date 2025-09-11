Разследват побой над деца в Ботевград

Под ръководството на Районна прокуратура-Ботевград се водят действия по разследване на извършено престъпление по чл. 325 от НК – хулиганство.

Досъдебното производство е образувано след постъпило съобщение за побой над деца в градския парк гр. Ботевград. По първоначални данни извършителите на деянието са две момчета на 14 и 12 години.

Наблюдаващият прокурор е дал конкретни указания на разследващия орган – провеждане на разпити на свидетели, в т.ч. и в Синя стая, освидетелстване на пострадалите и назначаване на съдебномедицински експертизи, както и съдебнопсихиатрична експертиза на извършителите, извършване на разпознавания, приобщаване на записи от видеокамери в района към доказателствата по делото.

При разследването ще бъде изследвано наличието и на други престъпни състави.

В зависимост от резултатите и събраните доказателства по делото ще се направи преценка относно ангажирането на наказателна отговорност на извършителите на деянието.

За този вид престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.

За непълнолетните извършители законодателят е предвидил замяна на наказанията с по-леки от предвидените, което ще се преценява в конкретния случай.

Съгласно българското законодателство малолетните лица (под 14-годишна възраст) са наказателно неотговорни, поради което за тях може единствено да бъдат приложени възпитателни мерки от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

