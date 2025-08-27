сряда, август 27, 2025
Разследват контрабанда на над 300 кг тютюн за наргиле през ГКПП Калотина

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „б“ и „д“ от НК.

На 25.08.2025 г. на ГКПП Калотина от Сърбия пристигнала товарна композиция.

При проверка водачът представил на митническите инспектори декларация с описана стока – сепаратори, с държава получател Турция.

След анализ на риска превозното средство било насочено за рентгенова проверка, при която е установена подозрителна зона при палетоносачите. Служителите на Агенция „Митници“ открили недекларирани 63 кашона, всеки с по 24 кутии, съдържащи тютюн за наргиле с различни вкусове на две търговски марки без поставен акцизен бандерол.

Общото тегло на недекларираната стока е 302,4 кг.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на водача на товарната композиция – 35-годишният гражданин на Сърбия М.Т., в извършването на престъпното деяние.

Същият е привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне през границата на страната стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

