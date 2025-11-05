Разследват катастрофа, в резултат на която е настъпила смъртта на 60-годишен мъж

Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – оглед на местопроизшествие и се води за престъпление по чл.343 ал. 1 буква “в“ във вр. с чл.342 ал.1 от НК.

То е за това, че около 16,45 часа на 31.10.2025г. на главен път I-4 при километър 95+700 в землището на община Севлиево, при управление на лек автомобил “Дачия Логан“, са нарушени правилата за движение по пътищата, като горепосоченият лек автомобил, управляван от А.А. в посока гр. Варна, навлязъл в насрещната пътна лента, от което последвал удар с движещия се в нея в посока гр. София лек автомобил „Дачиа Лоджи“, управляван от М.А. от с. Петко Славейков, общ. Севлиево, вследствие на което по непредпазливост е причинена смъртта на 60-годишния А.А. от гр. Суворово.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на РУ на МВР – Севлиево. Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза и автотехническа експертиза относно причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Габрово.

