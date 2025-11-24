Разследват двойно убийство и последвало самоубийство в с. Поповица

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за това, че на 22 ноември 2025 г. в с. Поповица, обл. Пловдив, е извършено умишлено убийство на П.М., на 21 г., и на 76-годишната С.М., както и последвало самоубийство на 82-годишния П.М. – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 4 пр. 3 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

На 22 ноември 2025 г. около 8,30 часа е бил получен сигнал на тел. 112 за възникнал инцидент в къща в с. Поповица, обл. Пловдив. Веднага на място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. При извършения първоначален оглед е установено, че в стая на първия етаж се намирали 82-годишният П.М. и 76-годишната С.М., които били починали. Мъжът е бил в седнало положение на дивана с огнестрелна рана в областта на шията, а жената се намирала в легло си с огнестрелна рана – в областта на гърдите. Тя е била лежащоболна. На втория етаж е бил открит трупът на 21-годишния П.М., по чието тяло също са открити огнестрелни рани. Установено е, че тримата са роднини – баба, дядо и внук. От около месец и половина внукът е живеел заедно с тях в къщата им в с. Поповица. До момента няма подадени сигнали в полицията за възникнали скандали или проявено насилие в семейството, но по делото са налице доказателства за влошени отношения между дядото и внука по повод негова хазартна зависимост.

Събраните доказателства към момента сочат, че 82-годишният мъж е прострелял с незаконна ловна пушка внука си и съпругата си, след което се е самоубил. Към момента по делото липсват доказателства за друг извършител на деянията.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са гилзи, дактилоскопни следи и др.

Подробности по случая бяха представени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, в който участваха Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Ангел Ангелов, зам.-окръжен прокурор, и ст.комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР – Пловдив.

