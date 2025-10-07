Разкриха кражба на банкова карта

На 24 септември 31-годишна столичанка подала сигнал в полицията за липсваща банкова карта, издадена от чуждестранна банка, като от нея била изтеглена сумата от близо 3 хиляди евро.

Служители на икономическа полиция започнали незабавно работа по случая. В хода на разследването те установили, че 40-годишна роднина на потърпевшата е използвала картата за покупки на дрехи в голям търговски център. Жената била задържана, а банковата карта – намерена и иззета при последвалите процесуално-следствени действия в жилището ѝ в ж.к. „Надежда“. В апартамента били открити закупените стоки – дрехи, обувки и други вещи. Междувременно се установило, че по-голямата част от сумата била изтеглена от 38-годишния мъж, с когото тя живеела на семейни начала.

Двамата били задържани с полицейска мярка за 24 часа. По случая било образувано досъдебно производство по чл. 249 от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на двамата са повдигнати обвинения и е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа, като впоследствие мъжът е оставен в ареста с постоянна мярка. При последвала проверка било установено, че той вече има условна присъда за шофиране след употреба на наркотици.

