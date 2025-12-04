Разбиха мрежа за криптоизмами и дийп фейк реклами, изпрала над 700 млн. евро
Действия на 8 държави в координация с Европол и Евроджъст проведоха мащабно разследване и полицейски операции през октомври и ноември 2025 г.
Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП участва в провеждането на мащабна международната операция по прекратяване дейността на престъпна мрежа за криптовалутни измами и пране на пари, действала на територията на цяла Европа и в трети страни.
Продължителното разследване и полицейската операция са проведени с участието на 8 държави – Белгия, България, Германия, Франция, Испания, Израел, Кипър, Малта, и с експертната и координационна подкрепа на Европол и Евроджъст.
През последните години рекламите – често съдържащи фалшиви публикации, използващи имената и визиите на медии, знаменитости, политици или дипфейк видеа – се превърнаха в сериозен международен проблем.
Разкриването на схемата започва от една измамна криптоплатформа, която разкрива широка престъпна екосистема — множество фалшиви инвестиционни сайтове, кол центрове и сложни финансови канали за пране на пари.
Установено е, че престъпната група е управлявала десетки фалшиви криптоинвестиционни платформи, привличайки хиляди жертви чрез модерни и убедителни онлайн реклами, обещаващи висока възвръщаемост.
След регистрация, жертвите са били многократно контактвани от оператори, които ги убеждавали да инвестират още и още средства, като на потребителите са обещавани фалшиви високи печалби на измислени търговски платформи.
Веднъж прехвърлени, средствата се източвали и изпирали през множество блокчейни и криптоборси, като престъпниците използвали цифровата анонимност за прикриване на незаконните парични потоци.
Разследването установява още, че мрежата е функционирала чрез множество взаимосвързани измамни платформи и финансова инфраструктура, поддържана в различни държави.
Първите арести и изземвания са проведени на 27 октомври 2025 г. по искане на френските и белгийските власти в три държави, Кипър, Германия и Испания. Задържани по време на акцията са 9 лица, заподозрени в пране на средства, генерирани от криптоизмами.
Иззети са активи: 800 000 евро в банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, 300 000 евро в брой, дигитални устройства и луксозни стоки.
Втората фаза на операцията срещу инфраструктурата за измамни реклами е проведена на 25 и 26 ноември 2025 г. в Белгия, България, Германия и Израел, като сред целите са компании, стоящи зад подвеждащи онлайн рекламни кампании.
Общите действия идентифицират над 700 милиона евро, изпрани чрез мрежата от криптоборси и финансови канали. След арестите и изземванията разследващите органи установяват връзките и активите на престъпната организация в държавите, където тя е действала.
Още информация за международната операция:
