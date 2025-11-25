Разбиха голяма група „каналджий“

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност десет обвиняеми за организирана престъпна група за подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават страната в нарушение на закона, след съвместна акция с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР (ГДБОП).

Досъдебното производство е образувано на 17.12.2024 г. с постановление на прокурор при СГП за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК. Разследването е възложено на разследващ полицай от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

Специализираната акция е проведена на 23.11.2025 г. и реализирана съвместно от ГДБОП – МВР, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС), под ръководството на СГП. В международен план участие взеха представители на Европол, SELEC и румънската гранична полиция.

В хода на операцията, след разрешение от Софийски градски съд (СГС), дадено по искане на СГП, са извършени претърсвания и изземвания на територията на гр. София и гр. Перник, разпитани са свидетели. В два от наетите от сирийски граждани апартаменти в София са открити 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца. Иззети са веществени доказателства – телефони, лаптопи, радиостанции, флашпамети и др., както и сумата от около 50 000 евро.

Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като достатъчни за наличието на обосновано предположение за съпричастност на десет лица към престъпна дейност. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители и осем като участници в организирана престъпна група, действала от началото на 2022 г. до 23.11.2025 г. на територията на България и създадена с користна цел и с цел да вършат престъпления, свързани с подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават страната в нарушение на закона.

Спрямо всички обвиняеми прокурор в СГП е постановил задържане за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.

