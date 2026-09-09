Разбиха депо за наркотици в София: Иззети са 9 кг метамфетамин, марихуана, екстази и кокаин

Според ГДНП дрогата се поръчвала през затворени групи, плащала се с криптовалута и се оставяла на предварително определени „дроп локации“

Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ разкриха предполагаемо депо за разфасоване и разпространение на големи количества наркотични вещества. При операцията е задържан 32-годишен мъж от София, а към момента са иззети около 9 кг метамфетамин, 3 кг марихуана, 2,5 кг екстази, близо половин килограм кокаин и приблизително същото количество хашиш.

До акцията се стигнало след получена информация от служители на сектор „Наркотици“ при ГДНП за функциониращо депо. Според първоначалните данни там наркотичните вещества били разфасовани в по-малки количества и подготвяни за разпространение в София и други населени места.

След няколкодневно наблюдение полицаите установили мъж, за когото се предполага, че е отговарял за склада. Той бил задържан на място, докато според полицията подготвял количества, предназначени за продажба в столицата.

Плащане с криптовалута и доставка до „дроп локации“

В хода на разследването криминалистите установили и предполагаемия начин на разпространение.

Според ГДНП клиентите правели плащания с криптовалута в затворени групи в приложения като Telegram и Signal. След това наркотичните вещества били оставяни на предварително определени „дроп локации“.

Купувачът получавал на телефона си информация къде се намира поръчката и я вземал, без да се среща лично с дилър.

Полицията работи и по други подобни случаи в страната. Вече са задържани хора, за които се предполага, че са извършвали доставки до такива локации.

Продължава претърсването на имота

Процесуално-следствените действия в къщата, използвана като предполагаемо депо, продължават. До момента са открити около 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамин, 2,5 кг екстази на таблетки, около 500 грама кокаин и 500 грама хашиш.

Задържаният е 32-годишен столичанин без криминални регистрации. По данни на полицията къщата е била отдавана под наем, а мъжът е пребивавал там от няколко месеца.

Разследващите установяват и самоличността на други лица, посещавали адреса.

Продължават действията и в помещение, за което се предполага, че е използвано като лаборатория за разфасоване и подготовка на наркотичните вещества в по-малки количества.

Подробности за операцията бяха представени от комисар Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция“ при ГДНП.

Към момента информацията за схемата и ролята на задържания е по данни на полицията и разследването продължава.