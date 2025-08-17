Районна прокуратура – Перник привлече в качеството на обвиняема жена за шофиране с 3,31 промила на алкохол в кръвта

Под ръководството на Районна прокуратура – Перник 02 РУ на ОД на МВР – Перник провежда разследване по бързо производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

На 15.08.2025 г. в гр. Перник 52-годишната А.А. управлявала лек автомобил, марка „Ауди“, по ул. „Димитър Благоев“.

При проверка на място с техническо средство е било установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Лицето, управлявало лекия автомобил, дало кръвна проба за изследване.

Извършено е експертно изследване на кръвната проба, което констатира 3,31 промила алкохол в кръвта на обвиняемата.

Днес, 17.08.2025 г., след депозиране на заключението по назначената и изготвена съдебна химическа експертиза, А. А. беше привлечена като обвиняема за извършено от нея престъпление по транспорта по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Събрани са доказателства, че е извършила престъплението, след като е осъждана с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК със съдебен акт на Софийския районен съд, Наказателно отделение.

По предходното осъждане й е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 7 месеца, чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 НК с изпитателен срок от 3 години. Със същия съдебен акт й е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.

Обвиняемата А.А. е задържана за срок до 72 часа с постановление на дежурния прокурор от Районна прокуратура – Перник, като предстои внасяне в Районен съд – Перник на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Facebook

Twitter



Shares