Районен съд – Несебър взе мярка за неотклонение „Домашен арест“ с техническо средство тип „гривна“

Районен съд – Несебър взе мярката за неотклонение „Домашен арест“ с техническо средство тип „гривна“ спрямо Н.Б., обвинен за причиняване на ПТП с пострадали пешеходци в к.к. „Слънчев бряг“.

Н.Б. е обвиняем за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, б. “а“, предл. последно, вр. с ал. 1, б. “б“, предл. второ, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 1 и чл. 5 от ЗДвП, за това, че на 14.08.2025г. в к.к. Слънчев бряг, при управление на електро-моторно пътно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал. 1 от ЗДвП, като не контролирал непрекъснато управляваното превозно средство, напуснал пътното платно, създал опасност за пешеходците в района и допуснал ПТП, с което по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – общо пет пешеходци. Случаят е квалифициран от прокуратурата като особено тежък.

По време на заседанието стана ясно, че Н.Б. е дал кръв и урина на доброволно вземане на образци за сравнително изследване, необходими за извършване на физикохимична експертиза. Отделно се установява от свидетелските показания, че обвиняемият е бил тестван на място с техническо средство „Дръг тест“ за употреба на наркотични вещества, както и за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест дрегер“. Направените тестове са дали отрицателен резултат.

Обвиняемият не е осъждан към момента. По делото са събрани характеристични данни, че лицето не е криминално проявено, за същото няма отразени данни за образувани ЗМ, ДП и полицейски регистрации. По делото се установява, че обвиняемият наскоро е навършил 18 години и предстои да бъде ученик в дванадесети клас.

Районен съд – Несебър взе предвид, че МНО „Задържане под стража“ се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода и доказателствата по делото сочат, че има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Чл.63, ал.2 от НПК посочва, че ако от доказателствата по делото не се установява противното, при първоначалното вземане на МНО „Задържане под стража“, реалната опасност по ал.1 на чл.63 от НПК- да се укрие или да извърши друго престъпление – е налице, при следните случаи: когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, извършено повторно или при условията на опасен рецидив; ако лицето е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер, и когато самото престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание.

Съдът счете, че в случая не са налице нито една от тези предпоставки, визирани в чл.63, ал. 2 от НПК, тъй като деянието, за което е привлечен Н.Б., не е при условията на повторност или опасен рецидив. Обвиняемият не е осъждан за друго тежко умишлено престъпление, както и наказанието, което се предвижда за престъплението, за което е привлечен като обвиняем, е Лишаване от свобода от две до десет години.

Районен съд – Несебър взе предвид изключително тежките общественоопасни последици, настъпили от деянието, за което Н. Б. е привлечен като обвиняем.

След като разгледа тези факти, съдът счете, че целта на мерките за неотклонение, посочени в чл.57 от НПК, а именно да се попречи на обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, ще се постигне с мярка за неотклонение „Домашен арест“, като основният мотив на съда е младата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало, липсата на криминални регистрации, направеното самопризнание и оказаното пълното съдействие на органите на реда.

Определението на Районен съд – Несебър подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд – Бургас.

Facebook

Twitter



Shares