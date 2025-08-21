Районен съд Кюстендил наложи наказания на двама обвиняеми за държане на високорискови наркотични вещества

22 – годишен обвиняем се призна за виновен пред Районен съд Кюстендил за държане на високорискови наркотични вещества – марихуана, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия, като му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Б. Б. / неосъждан / се призна за виновен в това, че на 06.08.2025 г., в гр. Кюстендил, в десен джоб на анцуг, е държал 0, 81 грама марихуана, на стойност 16, 20 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

По друго наказателно от общ характер дело на Районен съд Кюстендил, обвиняемият А. М. / на 38 г., осъждан / се призна за виновен в това, че на 09.03.2025 г., в гр. Кюстендил, е държал без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите високорисково наркотично вещество – фентанил, с общо нето тегло 01, 07 грама, на стойност 31, 36 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК. Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, при първоначален режим на изтърпяване на наказанието „строг“. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Новообразуваните дела в Районен съд Кюстендил, с предмет – придобиване и държане на наркотични вещества, от началото на годината са 36 на брой.

Facebook

Twitter



Shares