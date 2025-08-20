Районен съд Дупница наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ на водач, управлявал МПС след употреба на наркотични вещества

Районен съд Дупница одобри споразумение и определи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества. На подсъдимия е наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 години.

Обвиняемият Л. А., с постоянен адрес в гр. Кюстендил, осъждан, се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че: На 25.03.2025г. около 07:40 часа на ПП1 Е-079, район на ЗИО, е управлявал МПС – товарен автомобил с рег. № КН ….., собственост на „В….“ ЕООД, след употреба на наркотични вещества, а именно „амфетамин“, установено по надлежния ред с Протокол за извършена токсикохимична експертиза – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. На обвиняемия Л. А. е наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, което да изтърпи при първоначален „общ режим“. Той ще плати направените по наказателното производство разноски за експертизи, в общ размер от 803.50 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът указва на обвиняемия Л. А., че на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК, има възможност в 7 – дневен срок, считано от днес, да плати доброволно дължимите разноски, присъдени в полза на ОДМВР – Кюстендил, в общ размер на 803.50 лв. В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и/или не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, за което обвиняемият дължи допълнителни разноски за водене на изпълнителното производство.

