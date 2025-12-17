Прокуратурата ще протестира мярката „домашен арест“ на един от обвиняемите по досъдебно производство за организирана престъпна група за разпространение на наркотици

Окръжна прокуратура-Ловеч, след преценка на законовите предпоставки, ще внесе протест срещу взетата мярка за неотклонение „домашен арест“ на един от обвиняемите по досъдебно производство за организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици, в която участват служители на МВР.

В хода на досъдебното производство, образувано в началото на месец август 2025 г. от Окръжна прокуратура-Ловеч и разследвано от Окръжен Следствен отдел – Ловеч, за извършени тежки умишлени престъпления, свързани с образуване, ръководство и участие в ОПГ, палежи и разпространение на наркотици, извършени на територията на Ловешка област и в гр. София са привлечени като обвиняеми 6 лица, 3 от които са служители на 5-о РУ МВР-София. По делото следва да бъде привлечено като обвиняемо още едно лице, което е обявено за общодържавно издирване.

Окръжна прокуратура-Ловеч внесе в Окръжен съд-Ловеч искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите. В съдебните заседания в Ловешкия окръжен съд, които започнаха в 08:30 часа на 16.12.2025 г. и приключиха в 04:00 часа на 17.12.2025 г., спрямо три лица (две, от които ръководители на организирана престъпна група, а третият служител на 5-о РУ МВР-София) бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Спрямо другите две лица (гражданско лице и началника на 5-о РУ при МВР-София) бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. За един от обвиняемите – служител на 5-о РУ МВР-София е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 5000 лв.

Протестът на Окръжна прокуратура-Ловеч ще бъде внесен в Апелативен съд-Велико Търново. С него ще се иска началникът на 5-о РУ при МВР-София също да бъде задържан под стража.

Разследването по следственото дело продължава под ръководството на ОП-Ловеч.

