Прокуратурата разследва пожара в хасковско

По повод запитвания от журналисти ви уведомяваме, че под ръководството на Районна прокуратура-Хасково се извършват процесуално-следствени действия, свързани с възникналия пожар между с. Родопи, с. Брягово и с. Любеново, обл. Хасково.

До момента е установено, че първоначално огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище в покрайнините на с. Брягово, обл. Хасково, където в издълбана яма били запалени дрехи , изхвърлени от 39-годишния А.Н. Впоследствие пламъците били угасени от близък на А.Н., но сметищните отпадъци продължили да тлеят и от вятъра пожарът се е разраснал към с. Любеново и с.Родопи, обл. Хасково. Евентуалният извършител А.Н., на 39 г., е настанен в болнично заведение за изследване на здравословното му състояние. Той не е осъждан и не е криминално проявен.

Под ръководството на Районна прокуратура-Хасково продължават процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 331 ал. 1 във вр. чл. 330 ал. 1. от Наказателния кодекс – за това, че по непредпазливост е запален чужд имот, вследствие на което на 12.08.2019 г. е възникнал пожар в горски и земеделски земи между с. Родопи, с. Брягово и с. Любеново, обл. Хасково, като тепърва ще се изяснява какви са нанесените щети. До момента е установено, че пожарът е обхванал около 8 000 дка площи, от които около 4 000 дка са тревни площи, а останалите горски територии. Огънят е локализиран и предстои да бъде извършен оглед, както и да бъдат назначени пожаро-техническа и оценъчна експертизи и др. Няма опасност за жителите и къщите в трите села, покрай които се е разпространил пожара.