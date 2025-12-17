При специализирана операция на НСлС, ГДНП и ДАНС под надзора и ръководството на СГП са иззети над 400 000 евро и множество ценности

Под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) от Национална следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Национална полиция“-МВР (ГДНП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е проведена специализирана акция по линия на организирана престъпност за изпиране на пари.

Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП от 15.11.2024 г. Действията по събиране и проверка на доказателства се извършват от НСлС. Предмет на разследване са обстоятелствата, свързани с дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.

В хода на операцията с предварително разрешение на Софийски градски съд на територията на град София са извършени претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекта. Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.

