Повдигнаха обвинение за палежа на седем автомобила в столичния квартал „Лагера“

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, прокуратурата ще поиска постоянния му арест

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Г.В. във връзка с палежа на седем автомобила в столичния квартал „Лагера“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Според обвинението деянието е извършено около 02:00 часа на 9 септември 2026 г. в ж.к. „Лагера“ в София.

Прокуратурата твърди, че Г.В. е запалил имущество със значителна стойност – седем автомобила, като е съществувала опасност огънят да се разпространи и върху друго имущество със значителна стойност.

Обвинението е за престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Досъдебното производство е образувано още на 9 септември и се води от 06 РУ – СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 13 септември СГП предстои да внесе в Софийския градски съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Подробности по разследването бяха представени на съвместен брифинг на 11 септември от говорителя на Софийската градска прокуратура Николай Николаев и директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Разследването по случая продължава.