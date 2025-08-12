Повдигнаха обвинение спрямо непълнолетен за пътно хулиганство

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем М.П., на 16 г., за това, че на 11.08.2025 г. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е извършил непристойни действия, изразяващи се в явно неуважение към обществото.

Деянието е извършено при управление на лек автомобил, марка „Фолксваген“. Престъплението квалифицирано по чл. 325 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 4 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че на 11 август 2025 г. в гр. Пловдив, около 04,00 часа, полицейски автопатрул подал сигнал за спиране на лек автомобил, марка „Фолксваген“, управляван от М.П. Водачът не се подчинил, поради което служителите предприели преследване на колата и организирали заградителни мероприятия.

Малко по-късно автомобилът е бил установен на една от близките улици, като е ударил три други коли и се е блъснал в тротоарен бордюр. М.П. е бил тестван за употреба на алкохол и уредът е отчел положителен резултат от 0,95 промила.

Обвиняемият М.П. е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

