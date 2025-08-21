Посредници в две телефонни измами са задържани в резултат на бързи и професионални действия на криминалисти от ОДМВР – Пловдив

Според събраните доказателства общата сума, отнета от жертвите на престъпленията, възлиза на над 75 хиляди лева

Последователните специализирани операции са проведени от екипи на Трето РУ и колегите им от Хисаря, под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив и със съдействие на служители от отдел „Криминална полиция“. Идентичното и в двата случая е, че потърпевшите – жени на над 70-годишна възраст, били въведени в заблуда по класическия сценарий за съдействие на полицията при залавяне на телефонни измамници. В неделя, в мрежите на извършителите попаднала жителка на Хисаря, която след разговор с мним служител на МВР предала сумата от 46 хиляди лева на непознат, дошъл пред дома й. Три дни по-късно усилените оперативни и издирвателни действия насочили разследващите към 75-годишния куриер, а при задържането му е намерена и иззета малка част от парите, които той си бил отделил като комисионна. С успех бе белязана и акцията на служителите от Трето РУ, стартирала вчера следобед, непосредствено след получен сигнал, че пенсионерка от квартал „Гагарин“ хвърлила през терасата си пакет над 5000 лева, 11600 канадски долара и 4700 британски лири. В резултат на създадената незабавна организация още същия ден в полицейския арест бил отведен 63-годишният мъж, влязъл в ролята на посредник в телефонната измама, а от него е иззето съдържанието на пакета.

Документирането на двете досъдебни производства продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващите районни прокурори.

Facebook

Twitter



Shares