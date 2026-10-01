Поредна успешна реализация на криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“

На 28.09.2026 г. във връзка с проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с разпространение на наркотични вещества, служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора са задържали в с. Ястребово мъж на 38 години, криминално проявен и осъждан, и жена на 20 години криминално проявена, неосъждана. При претърсване и изземване в лек автомобил, управляван от мъжа е намерено и иззето бяло кристалообразно вещество, поставено в стреч фолио. Установено е, че бялото кристалообразно вещество съдържа метамфетамин с тегло 99,82 грама, което вещество е под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите към чл.3, ал.2, включен в списък 1 на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Мъжът и жената са били задържани за срок до 24 часа. В ОДМВР-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.354а,ал.1 от НК /държане с цел разпространение/. На 29.09.2026г. мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Facebook

Twitter



Shares