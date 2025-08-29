Половин килограм амфетамин, над 70 грама метамфетамин и бучка кокаин са открити и иззети при действия на служители на ОДМВР-Бургас

При трите акции са задържани общо шестима

В близост до бургаския квартал „Ветрен“ вчера служители от Второ РУ -Бургас спрели за проверка лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж от плевенското село Опанец. В колата имало и двама пътници – 63-годишен мъж от Червен бряг и плевенчанка на 17 години. При проверката полицаите открили специално изграден тайник, разположен под кората на багажното отделение в автомобила. В него те намерили и иззели бяло два пакета с бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с общо тегло около 500 грама, кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 10 грама и електронна везна.

При друга полицейска акция служители от Участък „Победа“ към Първо РУ-Бургас извършили претърсване в дома на 40-годишен бургазлия, където намерили и иззели 23 пликчета и кутийка с кристалообразно вещество (метамфетамин), електронна везна и парична сумата. Общото тегло на намереното наркотично вещество е около 60 грама.

Вчера около 9 ч. полицейски екип от РУ-Созопол предприел проверка в частен апартамент, разположен на ул. „Цар Асен Велики“, обитаван от двама мъже – на 25 и 27 години. При процесуалните действия в жилището полицаите намерили и иззели бучка кокаин с тегло около 14 грама и чиния с остатъци от кокаин с тегло от още 1 грам.

Мъжете и непълнолетното момиче са задържани, а по трите случая са образувани бързи производства.

Facebook

Twitter



Shares