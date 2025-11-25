Полицейски служители от Стара Загора иззеха голямо количество метамфетамин

На 23.11.2025 г. е проведена специализирана полицейска операция на територията обслужвана от Второ РУ-Стара Загора, относно превенция и противодействието на престъпленията свързани с наркотични вещества.

В гр. Стара Загора, полицейски служители, в таксиметров автомобил, управляван от 61-годишен мъж, са задържали 34-годишен мъж. На задната седалка на автомобила, където е седял 34-годишният са намерили и иззели черна найлонова торба, съдържаща 10 полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество, за което изготвената експертиза установява, че е метамфетамин с тегло 92,86 грама. Образувано е досъдебно производство по чл.354а, ал. 1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора. Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа.

При последвалите незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, в Стара Загора, е установено лицето предало наркотичните вещества на 34-годишният мъж – 39-годишен мъж. В близост до барака в областния град , обитавана от 39-годишния, е намерена и иззета пластмасова кутия, съдържаща 6 полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество, за което експертизата установява, че е метамфетамин с тегло 51,99 грама. 39-годишният е задържан за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

