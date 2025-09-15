Полицейски служители от РУ-Чирпан иззеха над два килограма марихуана

На 27.08.2025г. полицейски служители от РУ-Чирпан извършили проверка на лек автомобил, управляван от 47-годишен мъж. Намерена е около 30 грама зелено кафява суха тревиста маса. Извършена е проверка в два частни дома, обитавани от мъжа в с. Горно Белево, където са намерени найлонови пликчета, съдържащи суха зелена тревиста маса с общо тегло 2 кг и 230 грама. Изготвената експертиза установява, че иззетите вещества преставляват марихуана. Мъжът е задържан. Образувано е досъдебно производство по чл.354а, ал.3 от НК под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.





Facebook

Twitter



Shares