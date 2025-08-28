Полицай пострада при осуетяване на полицейска проверка

Задържан е 55-годишен криминално проявен мъж

Днес в 11:18 часа е подаден сигнал в Девето РУ за възникнал скандал, които прераснал във физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал „Люлин“. Към посочения адрес веднага се насочили екипи на районното управление, а междувременно служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района пристигнал на място. Установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка. Униформеният служител предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания в областта на рамото и ръката. Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето РУ, които оказали съдействие и качили задържания в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.

Facebook

Twitter



Shares