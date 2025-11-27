Подробности по разследването на тежко криминално престъпление в Мадан

На съвместен брифинг в сградата на Окръжна прокуратура – Смолян старши комисар Цветан Цанков, директор на областната дирекция на МВР в града и окръжния прокурор Недко Симов представиха подробности по провеждащото се разследването на тежко криминално престъпление, извършено в гр. Мадан.

Старши комисар Цанков представи фактологичната част от предприетите от полицията действия непосредствено след постъпилия около 22:12 ч. вчера сигнал за сериозен инцидент. Свидетел съобщил, че група мъже са се сбили, а в коритото на реката е паднал човек, който е в безжизнено състояние. Към посоченото място незабавно са били изпратени полицейски служители и екипи на Спешната помощ, които открили тялото на 23-годишен маданчанин с множество контузни рани, свидетелстващи за нанесен побой.

Директорът на областната дирекция в Смолян даде и допълнителна информация за извършената оперативна и издирвателна работа, при която е установена самоличността на хората, имащи отношения към случая. Организирани и проведени са заградителни действия, при които, край разклона за село Бял Извор, е спрян микробус с осем мъже на възраст между 21 и 32 години. Те са били задържани за 24 часа по образуваното досъдебно производство за убийство по чл. 115 НК. Единият от задържаните е дал положителна проба за употреба на кокаин.

Окръжният прокурор Недко Симов също представи данни по линия на наблюдаваното досъдебно производство. По думите му към момента са привлечени като обвиняеми трима мъже – на 22, 26 и 23 години – за умишлено убийство, извършено в съучастие. Той уточни, че предстои издаване на постановление са задържани за срок до 72 часа, като след това прокуратурата ще внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. ОДМВР–Смолян и Окръжна прокуратура – Смолян продължават съвместната работа по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

