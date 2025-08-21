четвъртък, август 21, 2025
По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов делото за тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от НСлС

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14.08.2025 г. в к.к. Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС). 

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

Обвиняем по досъдебното производство е Н.Б. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. 

На 18.08.2025 г. прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия Н.Б. бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката – „задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22.08.2025 г.

