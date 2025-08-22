петък, август 22, 2025
Последни:
Крими

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа по стража мъж, заканил се с убийство на  жена и шофирал след употреба на алкохол

Редактор

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 55-годишен мъж, заканил се с убийство на жена и шофирал след употреба на алкохол.

А.Т. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20.08.2025 г. около 22,00 ч. в ж.к. „Христо Смирненски“ в гр. София, се заканил с убийство на П.О. като я полял с неустановена течност, след което й казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка. Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил марка „Фолксваген”. Докато шофирал ударил 3 паркирали коли и навлязъл в детска площадка. Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 144, ал.3, т.1, вр. ал. 1 от НК и по чл. 343б, ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.  А.Т. беше задържан за срок до 72 часа.

Днес, 22.08.2025 г., прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че А.Т. може да се укрие или да извърши друго престъпление и му наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Районен съд Дупница наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ на водач, управлявал МПС след употреба на наркотични вещества

Редактор

Районен съд – Несебър взе мярка за неотклонение „Домашен арест“ с техническо средство тип „гривна“

Редактор

Миниван катастрофира след рисково шофиране при опит да избегне полицейска проверка

Редактор

Pin It on Pinterest