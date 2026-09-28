Откриха над 400 грама марихуана и кокаин в жилище в Стара Загора

Полицията е иззела и електронна везна, а работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура

Над 400 грама марихуана и кокаин са открити при полицейска проверка в жилище в Стара Загора, обитавано от 29-годишен мъж.

Проверката е извършена на 24 септември 2026 г. от служители на Първо районно управление в рамките на специализирана полицейска операция.

В жилището униформените са открили наркотични вещества, електронна везна и други предмети.

Установено е, че намерените вещества са 429,96 грама марихуана и 1,77 грама кокаин.

По предоставената от полицията информация 29-годишният мъж е криминално проявен.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.