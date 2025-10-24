Оставиха в ареста обвиняемият за пътнотранспортното произшествие със загинал на пътя Златица-Челопеч

Днес, 24.10.2025 г., съдът разгледа и уважи искане на Окръжна прокуратура-София за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М.К., обвиняем по дело за тежко пътнотранспортно произшествие на пътя Златица-Челопеч с умишлено причиняване на смърт.

Престъплението е квалифицирано по чл. 342, ал. 4, б. „в“, вр. ал. 3, вр. ал. 1, пр. 3 от НК.

Около 00,50 ч. на 18.10.2025 г. 44-годишният М.К. е нарушил правилата за движение по пътищата като е шофирал лек автомобил в пияно състояние, в резултат на което умишлено е причинил смъртта на 23-годишния М.Д.

Днес съдът прие, че е налице обосновано предположение за авторството на деянието.

Налице е висока обществена опасност на дееца – шофиране след употреба на алкохол, несъобразена скорост при неблагоприятни метеорологични условия (мокра пътна настилка), както и с оглед множеството административни нарушения по Закона за движението по пътищата, за които обвиняемият е наказван.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествие, разпитани са лица, възприели факти и обстоятелства за възникналото ПТП, изготвена е съдебномедицинска експертиза, приобщени са част от назначените съдебнохимически експертизи, изискани са редица справки от различни органи и институции. Очакват се заключенията на назначените експертизи – видеотехническа, автотехническа, съдебнохимическа.

Разследването продължава с интензивни следствени действия под надзора на прокуратурата.

