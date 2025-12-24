Оставиха в ареста мъж издирван от Хърватия

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на 50- годишния К. Ч., гражданин на Република Северна Македония и на Република Хърватия, въз основа на получена Европейска заповед за арест.

Тя е издадена в Република Хърватия през месец декември 2024 година.

К. Ч. се издирва по разследване на компютърно престъпление и престъпление, свързано с авторските права. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, от общо 13 души. Издирваното с ЕЗА лице е задържано на влизане в страната на ГКПП Гюешево.

Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на ЗЕЕЗА. Налице е и реална опасност издирваното с ЕЗА лице да се укрие, в случай на невземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, предвид факта, че няма адрес и трудови връзки на територията на Република България, пише в мотивите на съдия Николай Николов. Определението на Окръжен съд Кюстендил може да се обжалва в 3- дневен срок пред Апелативен съд София.

