Оставиха в ареста мъж, хулиганствал в лекарски кабинет в с. Ново село

Районна прокуратура-Русе уведомява, че по искане на наблюдаващия прокурор по образуваното на 18.01.2022 г. досъдебно наказателно производство, водено за престъпление по чл.325, ал.5 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК, РС-Русе е взел спрямо обвиняемото лице В. А. мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 17.01.2022 г. в с. Ново село, обл. Русенска, в условията на опасен рецидив, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост, като на публично място – в кабинета на общопрактикуващия лекар в с. Ново село, обл. Русенска, викал, обиждал, отправил закани, нападнал, блъскал, съборил на земята и душил доктор И. И.

Разследването по случая продължава.