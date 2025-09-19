Оставиха в ареста 52-годишен мъж, обвинен за блудство спрямо малолетно лице

Днес, 19.09.2025 г., съдът уважи искането на Районна прокуратура-Кюстендил за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М.А., привлечен в качеството на обвиняем за блудство спрямо малолетно дете – престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК.

В хода на разследването са събрани доказателства, че на 12.09.2025 г. в гр. Кюстендил обвиняемият вероятно е извършил блудствени действия спрямо 12-годишно момиче.

Съдът взе предвид искането на Районна прокуратура-Кюстендил и прие, че престъплението, в което е обвинен 52-годишният мъж е тежко по смисъла на Наказателния кодекс, като за него се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години.

От представения разпит на свидетел в днешно съдебно заседание са налице данни за съпричастност на обвиняемия към още две идентични деяния, извършени по отношение на малолетни лица същия ден. Деянията са с изключително висока степен на обществена опасност – пострадалите са деца и са особено уязвими и безпомощни, от което извършителят се е възползвал.

Съдът прие, че е налице опасността обвиняемият М.А. да извърши престъпление и да се укрие. С тези мотиви спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

