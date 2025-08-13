Осем години лишаване от свобода и глоба 50 000 лева за контрабанда на наркотик през ГКПП Гюешево

Окръжна прокуратура-Кюстендил приведе в изпълнение влязъл в сила съдебен акт, с който на 34-годишния Г.Н., гражданин на Северна Македония, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 години, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване, и глоба в размер на 50 000 лева.

Подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК – контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната.

Около 22,30 ч. на 18.12.2024 г., на вход за камиони на ГКПП Гюешево, пристигнала товарна композиция с регистрационни номера на Северна Македония, превозваща товар с руда за Турция.

Митническите инспектори отклонили моторното превозното средство за щателна митническа проверка. В ремаркето й били установени специално приспособени тайници – кухини в дървени напречни дъски (хоризонтални странични прегради). В тях били открити 320 пакета с наркотично вещество – коноп.

Общото тегло на предмета на престъплението е 128,580 кг.

Водачът на камиона – осъденият Г.Н., е бил задържан и привлечен към наказателна отговорност, а впоследствие предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кюстендил.

