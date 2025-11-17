Осъдиха шофьор за контрабанда на голямо количество цигари без бандерол

Окръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за извършено престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „д“ от НК– контрабанда на акцизни стоки в големи размери.

На 10.11.2025 г. на МП Златарево пристигнал влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданина на Сърбия А.П.

Моторното превозното средство било селектирано за проверка. По време на извършения щателен контрол митническите служители открили под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока с 3 различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса.

Водачът А.П. е бил привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

С определение на съда на обвиняемия е наложено наказание от 2 години и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 години. Предметът на контрабандата /244 200 къса цигари/ е отнет в полза на държавата и е постановено унищожаването им.

Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.

