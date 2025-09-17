Осъдиха организирана престъпна група, занимавала се с държане и разпространение на цигари без акцизен бандерол

Съдът призна за виновни подсъдимите Ц.В. и Р.М., предадени на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кюстендил по дело за дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел да разпространява и държи акцизни стоки без бандерол.

В началото на 2019 г. подсъдимият Ц.В. създал организирана престъпна група (ОПГ), в която участвали подсъдимите Р.М., Б.Л. и Д.Д.

ОПГ имала конкретен предмет на дейност – държане и разпространение на акцизни стоки – цигари без бандерол, когато такъв се изисква по закон. Имала и реална дейност, представляваща съвкупност от всички престъпни актове, насочени към постигане на целите й – реализиране на високи печалби от дейността, облагодетелстване на членовете на групата от нея и повишаване на жизнения им стандарт.

Ц.В. лично осъществявал ръководната дейност на групата посредством непосредствена интензивна комуникация с всеки от членовете й. Той давал необходимите разпореждания и указания за изпълнение на възложените им задачи и определените им роли, наблюдавал ги, контролирал ги и получавал обратна информация от тях за изпълнението на дейността им.

Групата се характеризирала с добра организираност, премереност на дейността, конспиративност, мобилност и широк мащаб на действие. Членовете й били с богат криминален опит в разпространението на цигари без бандерол.

Мрежата й от клиенти била добре развита, като цигарите били продавани на голям брой купувачи – крайни потребители, на териториите на общините Дупница, Сапарева баня, Кочериново, Благоевград, Перник.

ОПГ продължила да съществува и функционира за постигане на целите си продължителен период от време – до 31.05.2022 г., когато органите на МВР извършили акция за неутрализирането й. Членовете й били задържани, а впоследствие привлечени в качеството на обвиняеми.

С присъда на Окръжен съд-Кюстендил ръководителят на групата Ц.В. е осъден на 7 години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване, глоба в размер на 12 780 лева и лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години. Подсъдимият Р.М. е осъден на 5 години лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване, както и лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години.

Осъдителните присъди на първоинстанционния съд подлежат на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановен срок.

За другите двама участници в ОПГ делото приключи през м. май 2024 г. с наложени наказания от 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок.

