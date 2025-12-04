Осъдиха мъж, поискал и приел облага за упражняване на влияние при провеждане на изпит за шофьорска правоспособност

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали е осъден Б.К., на 50 г.

Той е признат за виновен за това, че за времето от 2019 г. до месец декември 2022 г. в гр. Кърджали и в гр. Джебел, при условията на продължавано престъпление, е поискал и приел облага от 13 лица – парични суми в различен размер, които не му се следват, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице в областен отдел „Автомобилна администрация“, гр. Кърджали, във връзка със службата му.

Като председател на комисия, провеждаща теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, той е трябвало да допусне до изпит 12 лица, без да извърши проверка за наличието на нерегламентирани електронни устройства, с помощта на които те да преминат успешно теорията за придобиване на правоспособност.

Престъплението е квалифицирано по чл. 304б, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс, известно като „търговия с влияние“.

Окръжен съд-Кърджали е наложил ва Б.К. наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от 5 години. Той е осъден да заплати в полза на държавата сумата от 70 874 лева, явяваща се равностойността на получения дар – предмета на престъплението.

Присъдата подлежи на протест или обжалване пред Апелативен съд-Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares