Осъдиха „каналджий“

Районна прокуратура-Видин приключи четири дела за незаконно подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона.

Гражданите на Румъния Д.К. и Н.Ф. са били привлечени в качеството на обвиняеми за противозаконно подпомагане да преминават в страната на 13 лица от Сирия и Ирак, които се намирали на територията на Република България в нарушение на условията за престой и пребиваване, като същите са навлезли в граничната зона на Република България без надлежно разрешение.

На 19.08.2025 г. обвиняемите Д.К. и Н.Ф транспортирали мигрантите с автобус, с молдовски регистрационни номера, по главен път Е 79, движейки от гр. Видин към гр. Калафат.

Сред тях имало 2 лица, ненавършили 16 годишна възраст.

По друго дело на съд е предаден гражданинът на Украйна В.З.

На 23.08.2025 г. при граничен преход от България към Румъния, на отбивката за буферен паркинг в района на гр. Видин, той подпомогнал 6 лица от Сирия да преминават в страната в нарушение на закона. Четирима от тях били без документи за самоличност. Другите двама – с адресни регистрации в гр. Харманли и документи, издадени от Държавната агенция за бежанците, удостоверяващи, че са в производство по молба за международна закрила, като нямали разрешение да навлизат в граничната зона на страната.

За извършване на деянието обвиняемият В.З. използвал товарен автомобил с прикачено полуремарке, с полски регистрационни номера. Сред превозваните чужди граждани имало малолетно и непълнолетни лица.

Гражданинът на Турция О.Г. е бил предаден на съд за извършено престъпление по чл. 281, ал. 2, т.1 , т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК.

На 27.08.2025 г. на главен път Е 79 в района на гр. Видин обвиняемият подпомогнал да преминават в страната в нарушение на закона 18 граждани, в това число непълнолетни, от Сирия, Ирак и Египет, като ги транспортирал с товарен автомобил. Повечето от тях се намирали на територията на България незаконно – без документи за самоличност и адресна регистрация в страната. Другите – притежаващи регистрационни карти за чужденци в производство по молба за международна закрила, навлезли в граничната зона на Република Българи без надлежно разрешение.

На извършителите по четирите дела за незаконно подпомагане на мигранти с определения на съда са наложени наказания от по 1 година „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок.

Съдебните актове имат последиците на влезли сила присъди.

