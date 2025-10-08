ОП-Велико Търново поема разследването по делото за нанесения побой над директора на ОД на МВР – Русе

Окръжна прокуратура-Велико Търново поема разследването, започнало на 04.09.2025 г., по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, извършени в гр. Русе, на публично място, в централната част на града.

По делото към наказателна отговорност са привлечени четири лица за хулиганство и за нанесен побой на двама души, единият от които е главен комисар Н. К.

С постановление на заместник-главен прокурор от 03.10.2025 г. на основание чл.195, ал.5 от НПК делото е възложено на Окръжна прокуратура-Велико Търново. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

