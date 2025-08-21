Окръжна прокуратура- Велико Търново ще иска ареста на митнически инспектор за подкуп
По досъдебно производство, водено за престъпление по чл. 301, ал.1 от НК под надзора на Великотърновската окръжна прокуратура, служители на сектор 01 към отдел 05 при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, са провели процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия. В резултат от тях в района на Митнически пункт, летище Горна Оряховица към Териториална дирекция „Митница“ Русе, непосредствено след приемане на поискана парична сума в размер на 500 лева, е задържан митническият инспектор от пункта И.П., на 40 години. Паричната сума е поискана от него, за да издаде документ за обмитяване на пътни превозни средства, внесени от Кралство Норвегия, на по-ниска митническа стойност.
В хода на разследването са проведени огледи, обиски, претърсвания на различни помещения, изискани са документи, иззета е сумата, предмет на подкупа, както и други вещи.
И.П. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 11.07.2025 г. до 20.08.2025 г. в гр. Горна Оряховица в качеството на длъжностно лице – старши инспектор в Териториална дирекция на Агенция „Митници“ с месторабота ТД „Митница“ Русе, Митнически пункт Летище Горна Оряховица, в условията на продължавано престъпление поискал и приел от Г.П. дар, който не му се следва – парична сума в общ размер на 700 лв., за да извърши действие по служба – да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства, внос от Норвегия, собственост на Г. П., като:
На 11.07.2025 г. поискал и приел дар, който не му се следва – парична сума в размер на 200 лв., за да извърши действие по служба – да изготви протокол за митническа проверка на пътно превозно средство – лекотоварен автомобил „Фолксваген Транспортер“, внос от Норвегия, собственост на същото лице;
На 20.08.2025 г. поискал и приел дар, който не му се следва – парична сума в размер на 500 лв., за да извърши действие по служба – да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства – каравана „Биолсет“ и ремарке „Тредал“, внос от Норвегия, собственост на същото лице. Престъпление по чл. 301, ал. 1, предл. 1 и 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
П.И. е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда, в рамките на който прокуратурата ще поиска вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново.