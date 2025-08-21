Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи  разследване за изясняване причините, довели до смъртта на 80-годишен мъж, паднал от тераса в гр. Свищов  

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново се извършва разследване за изясняване на причините за смъртта на 80-годишен мъж, паднал от тераса на жилищен блок в гр. Свищов.

Досъдебното производство е образувано на 09.08.2025 г. за престъпление по чл. 115 от НК във връзка с получен в 20.35 ч. сигнал в РУ-Свищов, от ЕЕН 112, за паднало от тераса на жилищен блок в гр.Свищов лице – Н.Б., на 80 години. Същият впоследствие е починал във Център за спешна медицинска помощ Свищов.

Извършени са неотложни действия по разследването – оглед на местопроизшествието, като е направен и повторен оглед; разпитани са свидетели, като са планирани и други разпити.

Във връзка с извършваните строителни дейности по сградата са изискани документи от Община – Свищов.

Изготвена е съдебно-химическа експертиза за наличие на алкохол в кръвта на починалото лице. Назначена е и съдебномедицинска експертиза, относно причината за смъртта на пострадалия.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

