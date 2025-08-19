Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено убийство на жена в гр. Първомай

По повод запитване от медии ви уведомяваме, че Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс – за извършено убийство в гр. Първомай, обл. Пловдив.

Към момента се изясняват всички факти и обстоятелства по повод смъртта на жена, починала в дома си в гр. Първомай. Сигналът за това е бил подаден в ранните часове на 18.08.2025 г. на тел. 112. Предприети са всички необходими оперативно-издирвателни мероприятия по установяване на извършителя на престъплението и изясняване на фактическата обстановка по случая.

