Окръжна прокуратура-Ловеч внесе в съда обвинителен акт за избегнато плащане на данъци в особено големи размери

Окръжна прокуратура-Ловеч внесе в Окръжен съд-Ловеч обвинителен акт срещу И.И. за това, че през периода от 11.08.2015 г. до 14.12.2017 г., включително, в гр. Ловеч, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител на ЕООД, посредством двамата си счетоводители, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на търговското дружество в особено големи размери – общо 38 392,01 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност, като съставил и използвал счетоводни документи с невярно съдържание, при представяне на информация пред органите по приходите – Офис-Ловеч, при ТД на НАП-Велико Търново. В дневници за продажбите, приложени към справките-декларации по ЗДДС, той отразил стойности на неизвършени в действителност от търговското дружество вътреобщностни доставки на стоки и услуги по транспорт с място на изпълнение на територията на друга страна членка. Освен това той потвърдил неистина в СД по ЗДДС на същото ЕООД, подадени пред Офис-Ловеч, ТД на НАП-Велико Търново. Престъплението е квалифицирано по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, пр.1, и т.6, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Първото съдебно заседание е насрочено за месец януари 2026 г.

