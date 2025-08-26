Окръжна прокуратура-Габрово ще иска арест за пияния водач, причинил тежко пътнотранспортно произшествие с един загинал и четирима пострадали

Окръжна прокуратура-Габрово упражнява надзор и ръководи досъдебно производство, образувано от разследващ полицай, за престъпление по чл.343 ал.3 б.“б“, във вр. с ал.1 б.“в“, във вр. с чл.342 ал.1 от НК.

То е водено за това, че около 22,00 часа на 24.08.2025 г., на прав участък на пътя гр. Севлиево – гр. Габрово, в землището на гр. Севлиево, при управление на лек автомобил „БМВ 530 Д“ от С. Х. (от с. Горна Росица, общ. Севлиево) в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, при управление на лек автомобил „Фолксваген Крафтер“ от Й.Й. (от с. Яворец, общ. Габрово) и при управление на лек автомобил „БМВ Х5“ от П. Н. (от с. Шумата, общ. Севлиево), са нарушени правилата за движението по пътищата и по непредпазливост е причинена смъртта на 45-годишна жена и средни телесни повреди на четири лица, пътували в превозните средства.

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата за алкохол на 26-годишния водач на лекия автомобил „БМВ 530 Д“ е отчела положителен резултат от 2,24 промила. Същият не е представил свидетелство за управление на МПС.

В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на съдебномедицински експертизи за установяване причината за смъртта на пътничката и телесните увреждания на другите пострадали лица, както и автотехническа експертиза относно причините и механизма на възникване на пътнотранспортното произшествие.

26-годишният водач на лекия автомобил „БМВ 530 Д“ е задържан за срок от 24 часа по реда на ЗМВР и под ръководството на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура-Габрово е привлечен като обвиняем за престъпление по транспорта, извършено при евентуален умисъл в пияно състояние.

Водачът е задържан за срок до 72 часа от Окръжна прокуратура-Габрово за довеждането му пред съда, от който ще бъде поискано вземане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Габрово.

Facebook

Twitter



Shares