Окръжна прокуратура-Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стажа“ по отношение на 40-годишен мъж, обвинен в държане с цел разпространение на кокаин и марихуана за над 15 милиона евро​



​Общо 340 килограма високорискови наркотични вещества са заловени при операция на ГД „Гранична полиция“ и Окръжна прокуратура-Бургас, проведена на 04.09.2026 година, на един от входовете на град Бургас. Установеното количество е рекордно за страната, заловено с една реализация, извън пристанище или гранично контролно-пропускателен пункт, през последните десетилетия. Подробности от разследването предоставиха пред медиите днес окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев и главен комисар Антон Златанов – директор на ГД „Гранична полиция“.

​Те съобщиха, че са заловени 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана. Наркотичните вещества са били пренасяни с товарен автомобил. Те са в разпределени в пакети, поставени в сакове и укрити в превозното средство. По първоначални данни стойността на открития наркотик възлиза на над 15 милиона евро по цени на съдопроизводството. Данните показват, че кокаинът и марихуаната са били предназначени за трафик, но е възможно и част от количеството да е било предвидено за българския пазар.

​Към наказателна отговорност е привлечен 40-годишен софиянец – водач на товарния автомобил. Той е обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в големи размери. Окръжна прокуратура-Бургас е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

​Прокурор Чинев добави, че само през последните по-малко от два месеца по досъдебни производства на Окръжна прокуратура-Бургас са иззети над 500 килограма високорискови наркотични вещества, на стойност десетки милиони евро. „Това е обезпокоителна статистика, която отразява тревожната тенденция за сериозно активиране на конкретен сегмент от криминогенната среда“, посочи той, добавяйки че това налага пълна мобилизация на правоохранителните органи, за да може да бъде даден силен отговор от страна на държавата.