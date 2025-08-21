Окръжен съд – Бургас задържа под стража две лица и наложи парична гаранция в размер на 5000 лева спрямо друго, обвинени в причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо П.С. и К.Т. и парична гаранция в размер на 5000 лева спрямо Х.Р., обвинени в причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.

П.С., К.Т. и Х.Р. са привлечени като обвиняеми, за това че на 18.08.2025г. в гр. Несебър, обл. Бургас, на морски плаж Несебър – Юг, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – предоставяне на водноатракционна услуга – парасейлинг, причинили смъртта на И.Д. – престъпление по чл. 123, ал.1 от НК.

По отношение на обвиняемите К.Т. и П.С. Окръжен съд – Бургас счете, че е налице обосновано предположение, че може да са съпричастни към деянието, за което им е повдигнато обвинение, като към настоящия момент интензитетът на обоснованото подозрение съответства на изключително ранния процесуален етап от разследването. По делото са приобщени веществени доказателства – снимки, направени с мобилния телефон на К.Т., на които ясно се вижда починалото дете и неговата майка непосредствено преди отлитането им с парашута.

На тези снимки, предмет на оглед в съдебното следствие, много добре се вижда и с невъоръжено око, че двата колана на сбруята на И.Д. са в недобро състояние. Вижда се много добре, че целостта им е нарушена, разплетени са и от тях стърчат конци.

Макар все още да не е изготвена техническа експертиза на коланите, която категорично да даде отговор за причината за тяхното последващо скъсване, то към момента и за нуждите на настоящето производство, съдът с голяма доза на вероятност може да приеме, че скъсването се дължи на видимо амортизираното им състояние, което очевидно е било толкова лошо, че е довело до скъсване в кратка последователност (почти едновременно) и на двата колана.

Окръжен съд прие, че това състояние е ясно видимо за всеки наблюдател, дори без да притежава специални знания или умения, и при всички положения не е останало скрито най-малкото за К.Т., който е лицето поставило сбруята на И.Д. и направил снимките.

Състоянието на предпазната сбруя е следвало да бъде известно и на П.С., при съвестно изпълнение на задълженията му, доколкото видно от приложените документи и от изявленията му в съдебното заседание, реално той е „Отговорник на водна база – Южен плаж – гр. Несебър“ (макар и формално да е назначен на длъжността касиер“) и в неговата компетентност е да се грижи за цялостната организация на реда и сигурността при различните видове атракционни средства, включително и посредством подготвяне на инструкции за безопасност при ползването им и инструктиране на всеки клиент преди ползване на услугата, който инструктаж се удостоверява с подпис на клиент в дневника за движение на плавателните средства.

Окръжен съд счете, че ако той беше изпълнил задълженията си и беше проверил състоянието на сбруята, то неминуемо щеше да забележи крайно незадоволителното ѝ състояние и би следвало да не допусне употребата ѝ, още повече от деца.

Именно поради всички тези доказателствени източници, разгледани съвкупно и за нуждите на настоящето произнасяне, позволяват на Окръжен съд да направи извод за вероятната съпричастност на П.С. и К.Т. към престъпното деяние, за което са обвинени, допускайки, въпреки задълженията им, на пострадалото дете да бъде с поставена сбруя, във видимо лошо състояние, чиито колани са се скъсали, а от там е настъпило и падането на И.Д. от височина, предизвикало смъртта му.

По отношение на Х.Р. съдът също счита, че към момента може да се направи извод, за наличие на обосновано предположение за съпричастност към деянието, но това предположение е със сравнително по-малък интензитет, доколкото видно от събраните доказателства – той е бил капитан на лодката и основните му задължения безспорно са били свързани с нейното безопасно управление в морето, а не с непосредственото боравене и поставяне на сбруята на детето или с проверяване на нейното състояние.

Окръжен съд прие, че износването на коланите е толкова видимо и рискът от инцидент с тях е бил толкова сериозен, че не би било пресилено да се мисли в посока към позоваване от страна на обвиняемите единствено на случайността за избягване на резултата. Това са все факти, които завишават обществената опасност на конкретното престъпление и следва да се вземат предвид при преценката на подходящата мярка за неотклонение.

Отделно и независимо от горното – видно от събраните към момента материали – непосредствено след инцидента К.Т. е свалил от рейката на парашута останалите да висят за нея краища от скъсаните колани, ведно с механизма им за закачване към самата рейка и ги е изхвърлил в морето. Въпреки предприетите усилия за претърсване на дъното с водолази – към момента частите не са открити. Настоящият състав не може да посочи друга основателна причина, която би могла да мотивира обвиняемия да стори това, освен стремежът му да заличи важни следи и по този начин да затрудни разследването.

По отношение на П.С. съдът е на мнение, че също съществува риск от укриване на важни доказателства – в това число документация за обезопасителните средства и други. Това е така, доколкото към момента той е заявил, че тези книжа се намират в автомобила му и в стопанисвана постройка, поради което и лесно биха могли да бъдат укрити от него, ако той е на свобода.

Разследването е в начален етап, респективно опасността от извършване на престъпление и укриване е по-висока, а присъствието на обвиняемите за нуждите на разследването следва да бъде подсигурено.

В заключение Окръжен съд – Бургас счита, че механизмът на извършване на деянието, за което обвиняемите са привлечени, тежестта на наказанието, което е предвидено за него, в комбинация с предприетите действия по прикриване на следите, както и фактът, че се касае за деяние с повишена степен на обществена опасност, поне в началния етап на разследването,налагат да приеме, че за да се попречи на обвиняемите П.С. и К.Т. да се укрият или да възпрепятстват разследването, спрямо тях следва да бъде взета МНО „Задържане под стража“.

По отношение на Х.Р. съдът отчита, че обоснованото предположение спрямо него е със сравнително по-нисък интензитет, както и че наред с чистото съдебно минало, трудовата ангажираност и семейни връзки, няма данни той да се е опитвал да възпрепятства разследването, нито да има реална възможност да го стори. При това положение целите на мярката за неотклонение по отношение на него биха могли да се постигнат и с по-лека такава, каквато се явява гаранция в размер на 5000 лева.

Определението може да се обжалва в тридневен срок от днес пред Апелативен съд- Бургас

