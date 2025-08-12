Обвиняем за закана с убийство спрямо баща си в гр. Белоградчик е предаден на съд

Районна прокуратура – Видин внесе в съда обвинителен акт срещу Р.П., на 35 години, привлечен в качеството на обвиняем по дело за закана с убийство спрямо родител в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1 от НК.

Обвиняемият Р.П. живеел с родителите в гр. Белоградчик. Ежедневието им било съпътствано от скандали, инициирани от сина, който системно отправял обиди и закани към тях. Често злоупотребявал с алкохол, което го правело агресивен.

През последните години тормозът му спрямо родителите се засилил.

На 26.12.2024 г. Р.П. счупил етажерка, след което наредил на баща си да я поправи и му отправил закана с убийство.

Пострадалият сигнализирал органите на реда. Било образувано досъдебно производство, което приключило с внасяне в съда на обвинителен акт.

Facebook

Twitter



Shares