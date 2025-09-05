Обвиняем за катастрофа с един загинал и четирима пострадали край Севлиево остава в ареста

Обвиняемият, който при управление на автомобил след употреба на алкохол, умишлено е причинил тежко пътнотранспортно произшествие с един загинал и четирима пострадали край гр. Севлиево, остава с мярка за неотклонение „задържане под стража“, след като бе уважено становището на Великотърновската апелативна прокуратура, че арестът на обвиняемия трябва да продължи.

С.Х. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Габрово за това, че около 22,00 часа на 24.08.2025 г., на прав участък на главен път гр. Севлиево – гр. Габрово, в землището на гр. Севлиево, при управление на лек автомобил „БМВ 530 Д“, без да има необходимата правоспособност и в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта – 2,24 промила, нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие с други два автомобила.

При катастрофата е причинил смъртта на 45-годишна жена и средни телесни повреди на четири лица, като случаят е особено тежък. Престъплението е квалифицирано по чл.342 ал.4, предл. първо, четвърто, шесто, б.“в“ предл. второ, вр. с ал. 3, вр. с ал.1, предл. трето от НК.

Съдът е приел доводите на прокуратурата, че са налице доказателства за авторството на деянието, което е тежко умишлено престъпление, с висока степен на обществена опасност и е наказуемо с лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор. Налице е и опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. С.Х. е осъждан в Република Гърция и многократно е напускал страната.

Определението на Апелативен съд-Велико Търново не подлежи на обжалване.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Габрово.

