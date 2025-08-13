сряда, август 13, 2025
Крими

Над тон и половина канабис беше открит и унищожен от криминалисти на ОДМВР – Благоевград само за ден

951 канабисови растения с общо тегло около 1 795 килограма бяха открити вчера при проведени съвместни действия на криминалисти от ОДМВР-Благоевград, екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализирания отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“.

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански, а други 61 от тях с тегло 70 килограма – в нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

