Над 840 гр кокаин са иззети при продължилите действия по случая с близо 5 килограма марихуана във Варна

Както съобщихме вчера, при операция на ОДМВР-Варна от жилището и автомобила на 36-годишен мъж, работещ като магистър-фармацевт в болница в града, бяха иззети близо пет килограма марихуана.

Наркотикът му е бил предаден от чуждестранен гражданин. И двамата са задържани.

В продължение на процесуално-следствените действия по случая, допълнително са извършени претърсвания на обекти, свързани с 36-годишния мъж. На два адреса и в автомобил са намерени и иззети общо 841,74 грама кокаин и известно количество марихуана.

Работата по досъдебното производство продължава.