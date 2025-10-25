Над 6 150 000 къса контрабандни цигари откриха на ГКПП „Капитан Андреево“ ​

Към 2:30 часа на 23 октомври на ГКПП „Капитан Андреево“ пристигнал за влизане в България товарен автомобил „Скания“ с литовски регистрационен номер, управляван от 55-годишен беларуски гражданин с литовско разрешение за пребиваване.

Водачът представил документи, че превозва МДФ плоскости от Турция през България за Чехия.

В Главна дирекция „Гранична полиция“ предварително била получена информация за същия товарен автомобил, според която той ще се ползва за незаконна дейност. Затова граничните полицаи на „Капитан Андреево“ поискали да бъде извършена щателна проверка на камиона. При извършената съвместна проверка на товарното помещение граничните полицаи и митническите служители установили, че в превозваните 559 дървени плоскости са укрити 6 158 000 къса (307 900 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия на стойност 2 309 250 лева (1 180 700.78 eвро) са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

